0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – E' il giorno di Lorenzo Sonego. Unico azzurro a scendere in campo oggi al Masters 1000 di Miami, il torinese affronterà il britannico Daniel Evans, n. 43 della classifica mondiale, sconfitto da Sonego lo scorso anno in Florida nel match di 2° turno. Il match è in programma dalle 16 sulla Grandstand e sarà possibile seguirlo in diretta su Sky Sport e in streaming su Now. Intanto accede al secondo turno del torneo Atp di Miami anche l'azzurro Matteo Arnaldi. Il tennista sanremese si è imposto 6-3, 6-4 sul francese Arthur Fils, 37 Atp. Al secondo turno, Arnaldi affronterà il kazako Alexander Bublik, numero 18 Atp. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it