(Adnkronos) – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, scontro in vista per il numero 2 del ranking Atp a Indian Wells. E' stato sorteggiato il tabellone del primo Masters 1000 della stagione, in programma in California dal 6 al 17 marzo. Sinner, numero 3 del mondo e reduce dal trionfo nel torneo Atp di Rotterdam, è inserito nella parte bassa del tabellone, quella di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, attuale numero 2 della classifica, deve difendere la posizione dall'attacco dell'azzurro, con la prospettiva di un confronto diretto in semifinale. Sinner esordirà direttamente al secondo turno: possibili avversari l'australiano Thanasi Kokkinakis, n. 99 Atp, o lo statunitense Marcos Giron, n. 48. Alcaraz potrebbe trovarsi di fronte Matteo Arnaldi, che al primo turno incontra il francese Luca van Assche. Nell'altra metà del tabellone si prospetta una semifinale tra il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, e il russo Daniil Medvedev, quarto giocatore del ranking. Nella stessa porzione di tabellone anche Rafa Nadal. Lo spagnolo, al rientro dopo un anno di stop, debutta contro il canadese Milos Raonic con la prospettiva di affrontare il danese Holger Rune, testa di serie numero 7, al secondo round. Nella parte alta del main draw. Flavio Cobolli è abbinato allo spagnolo Roberto Caraballes Baena mentre Fabio Fognini, wild card, sfida l'iberico Bernabe Zapata Miralles. Lorenzo Sonego sfida il serbo Miomir Kecmanovic, Lorenzo Musetti parte dal secondo turno. Nel tabellone femminile del Wta 1000 sono inserite 5 azzurre. Camila Giorgi, al rientro nel tour dopo oltre un mese di stop, affronta la britannica Katie Boulter, fresca vincitrice del Wta 500 di San Diego. Nella parte alta del tabellone, quella presidiata dalla polacca Iga Swiatek, numero 1 del ranking, e dalla kazaka Elena Rybakina, campionessa in carica, c’è anche Jasmine Paolini. La 28enne toscana – vincitrice a Dubai debutterà al secondo turno o contro l’olandese Arantxa Rus o contro la tedesca Tatjana Maria.. Nella parte bassa del tabellone Lucia Bronzetti sfida la polacca Magdalena Frech, mentre Martina Trevisan debutterà contro la francese Diane Parry. Infine Elisabetta Cocciaretto troverà dall’altra parte della rete la statunitense Peyton Stearns. —[email protected] (Web Info)