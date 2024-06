Atp Halle 2024, oggi sfida Sinner-Marozsan e Berrettini-Giron: orari e dove vederli in tv

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Janik Sinner oggi, 20 giugno, in campo per la sfida per i quarti di finale al torneo degli Atp Halle 2024 in Germania. L'azzurro numero uno del mondo dopo la vittoria contro l'olandese Tallon Griekspoor deve vedersela con l'ungherese Fabian Marozsan. Il match sull'erba tedesca è previsto per le 14 salvo slittamenti del match precedente. Tra l'azzurro e il magiaro 45° del ranking è il primo incontro assoluto. In caso di vittoria Sinner ai quarti incontrerà o il greco Stefanos Tsitsipas o il tedesco Jan-Lennard Struff. Alle 14.40 tocca a un altro italiano scendere in campo: Matteo Berrettini agli ottavi di finale degli Atp Halle dovrà vedersela con l'americano Marcos Giron. Entrambi i match non saranno trasmessi in chiaro. Sky ha infatti l'esclusiva dei diritti per il torneo. Gli abbonati potranno seguire i due incontri sui canali dedicati Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e Sky Go. Per chi non è abbonato è tuttavia possibile acquistare il singolo tagliando dell'evento su Now. —[email protected] (Web Info)

