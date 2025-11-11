Atp Finals, ‘time-out’ in diretta per Musetti. Il consiglio di coach Tartarini

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Simone Tartarini ha provato a scuotere Lorenzo Musetti durante il match contro Alex De Minaur. Dopo un set vinto e giocato benissimo, l’azzurro ha iniziato ad accusare la fatica, calando in maniera evidente e perdendo il secondo set: “Lo sa anche l’inserviente al bar che ti fanno male le gambe” dice il tecnico – intercettato dai microfoni Rai – al toscano.

Tartarini continua: “De Minaur ha cambiato marcia, risponde sempre. Devi mettere peso. Non puoi stare lì con il rovescio in back, rincorri sempre. Così sei perdente”.

