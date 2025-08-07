Atp Cincinnati, Arnaldi eliminato al primo turno
(Adnkronos) – Matteo Arnaldi subito eliminato al primo turno dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati. Oggi, 7 agosto, l'azzurro è stato sconfitto dal francese Benjamin Bonzi che si è imposto per 6-7 (1-7), 6-3, 6-4 in 2h57'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
