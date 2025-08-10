Atp Cincinnati, Alcaraz al terzo turno senza brillare

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz fatica ma passa al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, testa di serie numero 2 e finalista nel 2024 contro Jannik Sinner, all'esordio nel torneo supera il bosniaco Damir Dzumhur per 6-1, 2-6, 6-3 in 1h41'. "Mi sento un po' sulle montagne russe: tante buone sensazioni e tante sensazioni negative, alla fine sono contentuo della vittoria ma è stato un match molto complicato. Ora mi aspetta un giorno di riposo, spero di ritrovare fiducia", dice lo spagnolo. Tra i match di domenica 10 agosto spicca la vittoria dello statunitense Reilly Opelka, testa di serie numero 6, sull'australiano Alex De Minaur, numero 6 del tabellone per 7-6 (8-6), 6-4. Bene anche il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 9, che piega lo statunitense Lerner Tien per 7-6 (7-4), 6-3. Avanza al terzo turno anche il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 16, che batte lo statunitense Ethan Quinn per 6-4, 6-2. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

