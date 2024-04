0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Andrei Rublev perde la partita e la testa a Barcellona. Il russo, testa di serie numero 2, all'esordio nel torneo Atp catalano viene sconfitto dallo statunitense Brandon Nakashima, che si impone per 6-4, 7-6 (8-6). Rublev consegna il match all'avversario sbagliando malamente l'ultimo rovescio e dopo l'ennesimo errore perde la testa. Mentre Nakashima si avvia verso la rete per la rituale stretta di mano, il russo è intento a distruggere la racchetta con una serie di 'mazzate' sul campo. Dopo qualche secondo, Rublev va incontro all'avversario impugnando un rottame. Per il russo, continua il periodo nero dopo l'eliminazione immediata la scorsa settimana nell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. —[email protected] (Web Info)

