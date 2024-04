0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Rafa Nadal torna in campo e vince. Nel torneo Atp di Barcellona, il 37enne spagnolo si impone per 6-2, 6-3 in 1h25' sull'italiano Flavio Cobolli nel match valido per il primo turno. Nadal, fermo da gennaio dopo i quarti raggiunti a Brisbane, domina la sfida ipotecando il primo set con un break che lo lancia sul 4-1. L'iberico strappa il servizio una seconda volta all'azzurro per archiviare la prima frazione. Nel secondo set, Nadal scappa sul 2-0 prima di restituire il break (2-1). L'equilibrio dura poco: lo spagnolo allunga di nuovo (3-1) e non si guarda più indietro. Il mancini di Manacor, che a Barcellona ha vinto 12 volte, ora affronterà l'australiano Alex de Minaur, numero 4 del tabellone. Prosegue intanto la corsa di Matteo Arnaldi. L'azzurro si impone in rimonta sull'argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 8 del torneo spagnolo, annullando tre match point all'avversario nel tie-break del secondo parziale, e chiudendo con il punteggio di 5-7, 7-6 (10-8), 6-2 in 2h50'. —[email protected] (Web Info)

