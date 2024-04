0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – L'ex numero uno al mondo Rafa Nadal torna in campo oggi e lo fa in casa, a Barcellona. A sfidarlo sarà l'azzurro Flavio Cobolli nel match che sarà disputato nel campo centrale. La sfida Atp si giocherà nel pomeriggio. Nessun precedente per la coppia, che non si è mai scontrata finora. L'azzurro, classe 2002, ha ben 16 anni in meno dello spagnolo riconosciuto come uno dei migliori tennisti di sempre. Il ritorno di Nadal avviene a 103 giorni di distanza dall'ultima partita giocata, i quarti di Brisbane. L'orario stimato per la partita tra Nadal e Cobolli è a partire dalle 16.00 (ora italiana). Il match come di consueto sarà trasmesso in diretta da Sky sul canale 201 (Sky Sport Uno). La sfida sarà quindi trasmessa anche in streaming per gli abbonati su Sky Go Now. Anche l'azzurro Matteo Arnaldi sarà in campo oggi per l'Atp 500 di Barcellona, dove affronterà nel secondo turno l'argentino Sebastian Baez. 15.20 (ora italiana) l'orario stimato per la partenza del match. Anche in questo caso, la sfida sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go e Now. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it