10 Gennaio 2026

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Atp 250 Hong Kong, domani finale Musetti-Bublik: orario, precedenti e dove vederla

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo nella finale dell’Atp 250 di Hong Kong per conquistare il primo titolo del 2026 e iniziare il suo anno nel migliore dei modi. L’azzurro, certo comunque del numero 5 del ranking Atp a fine torneo, affronterà Alexander Bublik nell’ultimo atto domani, domenica 11 gennaio. Per il toscano, è concreta la possibilità di tornare a vincere un titolo dopo oltre tre anni (ultimo successo nell’ottobre 2022, Atp 250 di Napoli). Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming. 

La finale dell’Atp 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik è in programma domani, domenica 11 gennaio, alle 8:30 ora italiana (le 15:30 locali). I precedenti dicono 2-1 per il kazako: Bublik ha vinto al Queen’s nel 2022 e ad Adelaide nel 2024. A Musetti l’ultimo incrocio, nel 2024, sull’erba del torneo di Stoccarda (causa ritiro dell’avversario). 

La finale tra Musetti e Bublik sarà trasmessa su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà anche disponibile in streaming su Sky Go e NOW Tv. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Un tifoso telefona alla madre, poi le passa Sinner: “Un saluto dal Centrale” – Video

Redazione

Malattia misteriosa in Congo, l’Italia alza il livello d’attenzione in aeroporti e porti

Redazione

Gaza, “77 palestinesi uccisi in un giorno”. Hamas: “Da mediatori nessuna nuova proposta”

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *