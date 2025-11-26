Atletico Madrid-Inter, annullato e poi convalidato il gol di Alvarez. Cos’è successo

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Atletico Madrid in vantaggio contro l’Inter al Wanda Metropolitano, nella partita di Champions League di oggi mercoledì 26 novembre. Gli spagnoli sono andati avanti dopo una decina di minuti grazie al gol di rapina di Julian Alvarez, finito presto sotto lente di ingrandimento per un episodio dubbio. L’arbitro Letexier aveva annullato inizialmente il gol per un braccio, molto evidente, di Baena. Il direttore di gara è stato in seguito richiamato al Var e ha convalidato la rete della squadra di Simeone, perché il tocco è stato considerato “in dinamica”. Subito costretta a inseguire la squadra di Chivu.

