Atella Sound Circus V° edizione, il più importante Festival della Musica e Artisti di Strada si svolge il 24-25-26 giugno

“ La spinta a imbatterci in questa nuova edizione dell’Atella Sound Circus – dichiara il presidente dell’Associazione ArteNova Giuseppe Galdieri – è arrivata dal pubblico, soprattutto genitori e bambini, che ci hanno esortato a riproporre il festival che è unico. Il format arricchito dall’ottimo cibo che quest’anno abbiamo affidato nelle sapienti mani degli amici di Terrantica associazione che proporrà delle prelibatezze di qualità eccelsa. Gli obbiettivi – continua Galdieri – sono riportare il sorriso alla magnifica gente di questa terra sempre bistrattata socialmente e culturalmente, e alzare sempre di più il livello qualitativo del nostro festival. Questa edizione sarà la prima con il supporto del Comune di Succivo il quale si è accorto delle notevoli potenzialità del nostro evento capace di catalizzare l’attenzione di migliaia di persone da tutta la Campania. Quindi un grazie di cuore al nostro giovane sindaco Salvatore Papa e al nostro delegato alla cultura Peppe Mitrano per il prezioso supporto. Altro doveroso ringraziamento per la collaborazione e sostegno è l’Arci di Caserta alla quale siamo affiliati come Circolo che pure sarà al nostro fianco. Nelle quattro edizioni svolte – conclude Galdieri – sono passati circa un centinaio di artisti, quest’anno in particolar modo avremo anche artisti di caratura internazionale apprezzati nei maggiori festival Europei e non solo. La sera invece la farà sempre da padrona la musica dal vivo con artisti sempre contestualizzati al Circus che offriranno una scelta raffinata ed eclettica e ribadire che anche su un territorio difficile è possibile far fiorire la bellezza”.

Il 24 Giugno ci sarà il concerto-performance dei Mombao duo protagonista all’ultima edizione di Xfactor che esegue un rituale misitico di rock ed elettronica. A seguire il Dj set con suoni che nascono dall ‘ Africa e passano per i vicoli di Napoli, fino alle più remote regioni della terra; reinterpretati e mixati magistralmente da Pier Paolo Polcari, compositore, produttore, co-fondatore dell’iconica band Almamegretta.

Il 25 Giugno è la volta del suono caraibico contaminato, infatti per la prima volta in Campania si esibirà la North East Ska*Jazz Orchestra, cioè una big band di circa 18 elementi, creata nell’estate 2012 con la volontà di unire molte persone attive professionalmente nel panorama della musica giamaicana e afroamericana. In questi dieci anni di attività ha coinvolto più di 100 musicisti da ogni parte della regione Friuli Venezia Giulia e oltre. La NESJO fin da subito ha ottenuto molti consensi, anche grazie alla collaborazione con tre importanti esponenti della musica ska e del reggae italiano: Mr. T-Bone (Africa Unite, Bluebeaters, Uppertones), Furio (Pitura Freska, Ska-J) e Olly Riva (Shandon, The Fire). A seguire il Dj set di Sergio Dileo conosciuto come Dj Kandıralı affiancato dal percussionista Antonino Anastasia. Il duo eseguirà un dj live-set infuocato intriso di suoni e sapori orientali, nordafricani e balcanici facendo un viaggio sonoro che parte da Napoli e passa per Izmir, Beirut, Sofia, Marrakech, Skopje, Damasco, Istanbul, Algeri, Bucarest, Tirana.

La terza e ultima sera – 26 giugno – verrà inaugurata dai napoletani Taraf de Funicular con il loro folk’n’roll, gipsy balkan, irish trad, swing, choro braziliano, e brani originali; improvvisazioni fanta-psichedeliche e incursioni demenziali!

In chiusura della manifestazione di scena i due producer Gabriele Concas e Matteo Marini in arte The Sweet Life Society,

formazione che unisce in uno stile unico il groove di melodie vintage e sonorità caraibiche con i beat del puro hip hop made in USA e la più la poderosa bass music britannica in un mix elegante, raffinato e sorprendente

dove la ricca sessione di fiati e la chitarra si fondono alla perfezione sulle basi costruite live con drum machines e sampler , il tutto accompagnato dalla voce esplosiva dei due mc Giulietta Passera e Moreno Turi aka Emenél.

La band è vincitrice del premio Best Act all ‘ Eurovision Village 2022.



