ASTROWOK: arriva a Napoli il Fine Street Food

“Un piatto sta al proprio gusto come lo stile di un abito sta al brand”, ecco il leitmotiv del nuovo format ideato da Vincenzo ed Arianna Paccone, Carlo e Genny Martino, Enrico De Capola, Pasquale Vinaccio (Chef de partie di Villa Crespi, ristorante stellato dello Chef Antonino Cannavacciulo): Astrowok.

Il nome Astro riprende il discorso di Astroworld di Travis Scott, icona di moda e stile; Wok anticipa la tecnica principale di preparazione dei piatti più significativi del menù. Splendido connubio fra la cucina asiatica e quella mediterranea, Astrowok incontra lo stile dei brands più iconici della moda, mettendo al centro del format le cotture al Wok. Il fashion e il food, entrambe punte di diamante del Made in Italy, creano un mix perfetto tra estetica e sapori, moda e cucina, unite più che mai in un bilanciamento perfetto. A ciò si aggiunga il coraggio di questi giovani imprenditori napoletani che, oltre ad essere impegnati a garantire la qualità dei prodotti proposti alla clientela, sono rimasti a Napoli a scommettere sulla loro città, a proporre un format che ben si attaglia all’era urbana-digitale in cui viviamo.

Dal 21 Novembre 2020 sarà possibile l’asporto e il delivery presso i locali di Astrowok, azienda che ha l’obiettivo di regalare un’esperienza intrigante alle papille gustative attraverso la sperimentazione di nuovi sapori e cotture grazie ad un team di cucina che vanta esperienze stellate, creando cosi’ un nuovo filone per il cibo da strada: il Fine Street Food, la cui elevata professionalità sia nella moda che nel food, crea un nuovo concept tutto da scoprire, anzi da assaggiare.

Astrowok apre il 21 Novembre 2020 in Via Raffaele Morghen, 53, Vomero.

