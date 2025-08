Aston Villa-Roma 4-0, giallorossi travolti in amichevole

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Roma travolta 4-0 dall'Aston Villa nell'amichevole giocata a Birmingham oggi 6 agosto 2025. I giallorossi allenati da Gasperini vengono sconfitti nettamente dalla formazione di Unay Emery. L'Aston Villa sblocca il risultato al 15' con una splendida punizione di Buendia dal limite dell'area. Il raddoppio arriva al 17' con un'azione perfetta: imbucata per Ramsey che si presenta davanti a Svilar e lo batte per il 2-0. Prima del riposo arriva il tris. Cross di Buendia, Ramsey è libero di colpire di testa: 3-0. Nella ripresa, la Roma prova ad accorciare le distanze e va vicina al gol con Soulé, che colpisce l'incrocio dei pali. All'85', poker del Villa: il Malen entra in area, destro rasoterra e 4-0. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

