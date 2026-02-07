Asti, 17enne trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza

(Adnkronos) – Una ragazza italiana di 17 anni è stata ritrovata morta oggi, sabato 7 febbraio, nel Rio Nizza, un corso d’acqua a Nizza Monferrato (Asti). Sul corpo della vittima sono stati trovati segni di violenza.

Redazione

