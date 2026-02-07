7 Febbraio 2026

Attualità

Asti, 17enne trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza

Redazione
(Adnkronos) – Una ragazza italiana di 17 anni è stata ritrovata morta oggi, sabato 7 febbraio, nel Rio Nizza, un corso d’acqua a Nizza Monferrato (Asti). Sul corpo della vittima sono stati trovati segni di violenza.  

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Asti.  

cronaca

