Assunzioni stabili nella sanità pubblica Il Presidio dell’USB presso l’ASL di Avellino

Anche ad Avellino, come in tutta Italia, l’Unione Sindacale di Base ha promosso e organizzato iniziative e manifestazioni per chiedere adeguati interventi sanitari e di sostegno al reddito per scongiurare l’aggravamento della crisi sanitaria e sociale.

Gli ospedali in Campania non riescono più a garantire le prestazioni no-Covid e a questa già drammatica situazione si aggiunge anche il fatto che non è stato assunto altro personale sanitario. Pertanto l’USB ha chiesto al Ministro della Salute, Roberto Speranza, di intervenire per rendere possibili assunzioni stabili e per pianificare al meglio le attività di cura.

“Il presidio davanti alla sede dell’Asl Avellino – ha sottolineato Lidia Rinaldi, Dirigente Sindacale USB PI Avellino – conferma e sostiene la volontà dell’USB di rafforzare la sanità pubblica attraverso l’assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario. Il sostegno va alla manifestazione tenutasi a Roma presso il Ministero per richiedere proprio più assunzioni stabili in sanità.

L’OS USB PI coglie l’occasione per chiedere all’ASL Avellino di accelerare i tempi per l’espletamento del concorso indetto per l’assunzione di personale infermieristico, che in questo periodo di emergenza Covid è necessario alle attività ospedaliere e territoriali che l’ASL è chiamata a svolgere in favore dei cittadini”.

