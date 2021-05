Associazione Luca Coscioni: sabato 29 maggio incontro informativo a Telese Terme

Condividi

A Telese Terme nella giornata di sabato 29 maggio, dalle ore 10 alle ore 13.30, in occasione della mobilitazione nazionale straordinaria per l’Eutanasia Legale, in Piazza Minieri, l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica ha organizzato un tavolo informativo e di raccolta firme.

Saranno presenti i delegati per la provincia di Benevento: Maria Venditti e Antonio Troiano e i consiglieri nazionali dell’Associazione Coscioni, Rosa Criscuolo e Giuseppe Alterio.

I sondaggi demoscopici dicono che 9 italiani su 10 sono d’accordo con forme di eutanasia legale; in poco più di vent’anni sono aumentati di oltre il 30 per cento i favorevoli o, più propriamente, sono crollati i contrari che attualmente rappresentano solo l’8 per cento (fonte SWG 6/2019).

“In questo particolare momento storico bisogna far sentire la voce dei cittadini e dei malati per confermare nell’ordinamento Italiano il principio basilare della libertà di scelta – spiegano dall’Associazione -, che si attuerebbe non punendo chi aiuta il consenziente a porre fine alla propria vita, e per questi motivi l’Associazione Luca Coscioni è pronta a tornare nelle piazze italiane con una mobilitazione straordinaria per l’Eutanasia Legale e per annunciare che dal primo luglio p.v. partirà una campagna di raccolta firme sul referendum di abrogazione parziale dell’articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente)”.

loading...