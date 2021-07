Associazione Luca Coscioni: domani tavolino di raccolta firme a Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano

Condividi

Prosegue la mobilitazione nazionale straordinaria per l’Eutanasia Legale e proseguono le iniziative organizzate dalla Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica che domani 8 luglio, dalle ore 17 alle 20.30 sarà presente a San Giorgio a Cremano, in Villa Vannucchi, con un tavolo di raccolta firme.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Angela Marmolino e i giovani della Biblioteca Comunale Sac. Giovanni Alagi. Sarà presente il sindaco e i consiglieri nazionali dell’Associazione Coscioni, Rosa Criscuolo e Giuseppe Alterio.

La Campania è una delle regioni più attive sul Referendum per l’eutanasia legale, promosso dall’associazione Luca Coscioni.

Sarà l’occasione per presentare, insieme agli attivisti e agli esponenti della associazione Luca Coscioni, gli aspetti politici del Referendum, che ha già raccolto la disponibilità di oltre 7500 volontari in tutta Italia e una rete di sindaci, avvocati e autenticatori, affinché anche dalla Campania possa arrivare un contributo significativo al raggiungimento dell’obiettivo delle 500.000 firme autenticate e certificate da consegnare in Corte di Cassazione entro il 30 settembre. Interverranno Marco Perduca, esponente dell’associazione Luca Coscioni e Lorenzo Mineo, coordinatore della campagna Referendum Eutanasia Legale per la Campania.

Chiunque voglia partecipare alla campagna come volontario o autenticatore può registrare la sua disponibilità sul sito

referendum.eutanasialegale.it. dove, peraltro, sono indicate le postazioni per la raccolta firme in tutta la Campania. Avvocati, insieme a cancellieri, notai, parlamentari, sindaci, assessori, consiglieri comunali, consiglieri regionali e dipendenti comunali hanno facoltà di autenticare le firme.

Giuseppe Alterio e Rosa Criscuolo, per la Cellula Coscioni di Napoli – Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Cell. 3939855072; mail: [email protected]

facebook: https://www.facebook.com/CellulaCoscioniNapoli

loading...