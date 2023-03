Assegno di Cura, Piccerillo (Lega) interroga: “Ritardi nell’erogazioni dei contributi economici per disabili”

Condividi

In queste ore il Consigliere regionale della Lega, Antonella Piccerillo, ha presentato un’interrogazione all’Assessore regionale alle Politiche Sociali, Dott.ssa Lucia Fortini, e inviata per conoscenza anche al Ministro per le disabilità, On. Alessandra Locatelli, per i preoccupanti ritardi nell’erogazione dell’Assegno di Cura per persone in condizioni di disabilità grave e gravissima in provincia di Caserta.

Pare che il problema derivi dalla mancata rendicontazione da parte degli Uffici della Giunta al Governo centrale.

È stato verificato, infatti, che gli Ambiti Sociali del casertano avrebbero ricevuto solo un anticipo del 30% del fondo nazionale destinato alle persone non autosufficienti per il 2021, il quale non è stato ancora versato dalla Regione, ma solamente impegnato, e per tale motivo gli Ambiti che non hanno potuto usufruire del suddetto anticipo non hanno erogato neppure un centesimo ai pazienti.

“Quanto sta accadendo ai pazienti disabili della provincia di Caserta ha dell’incredibile” – esordisce l’On. Piccerillo – “Si tratta di negare un diritto riconosciuto a tutti gli effetti dalla Legge. L’assistenza tutelare alle persone affette da grave disabilità deve essere una priorità per la Giunta regionale. Non solo va fatta chiarezza, ma devono essere presi subito provvedimenti”.