Assaeroporti presenta manifesto, da servizio a passeggeri a innovazione

(Adnkronos) – Assaeroporti e gli aeroporti italiani insieme per raccontare il ruolo centrale del settore per lo sviluppo economico, il progresso e la sostenibilità del nostro Paese. Questo è l’Airport Day: un evento diffuso, fatto di talk, convegni e incontri istituzionali, una giornata dedicata ad un comparto che incide per il 3,8% sul pil italiano e genera 1,3 milioni di posti di lavoro. Un settore protagonista di un costante processo di innovazione e trasformazione, da sempre impegnato a coniugare valori di sostenibilità sociale, economica e ambientale. L’Airport Day, in corso oggi 5 febbraio negli aeroporti italiani, è stato presentato questa mattina a Roma con una conferenza stampa, in diretta con le società di gestione aeroportuale, che ha visto la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, dell’Amministratore Delegato di Sace Alessandra Ricci, del Delegato del Presidente di Confindustria per i Trasporti Leopoldo Destro, insieme al Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo. Il Manifesto degli aeroporti italiani è un documento che sintetizza, in cinque punti, i valori e gli obiettivi che muovono il sistema aeroportuale. È un impegno condiviso per un presente e un futuro dove mobilità, sviluppo, innovazione e inclusività viaggiano insieme. AL SERVIZIO DEI PASSEGGERI: Gli aeroporti garantiscono il diritto alla mobilità delle persone e la circolazione delle merci, rendendo i territori più accessibili e favorendo l'incontro tra popoli e culture. Le società di gestione lavorano per migliorare l’esperienza di viaggio per tutti, con particolare attenzione ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta. SVILUPPO E DIALOGO CON LE COMUNITÀ LOCALI: Gli aeroporti collaborano con le istituzioni per promuovere lo sviluppo economico, turistico e sociale dei territori. Con politiche attente al bene comune, creano nuove opportunità di crescita per le comunità INCLUSIVITÀ E BENESSERE:Gli aeroporti promuovono pari opportunità e uguaglianza di genere. Attraverso iniziative per il benessere dei dipendenti e della comunità aeroportuale, si adoperano per rendere gli scali luoghi di lavoro accoglienti, inclusivi ed equi. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: Per una mobilità aerea più sostenibile, gli aeroporti investono in energie rinnovabili, adottano modelli di economia circolare e realizzano interventi a basso impatto ambientale. Promuovono, inoltre, mezzi di trasporto green per ridurre l’impronta ecologica. INNOVAZIONE TECNOLOGICA: Le società di gestione puntano sull’innovazione per migliorare i servizi e aumentare l’efficienza degli scali. Gli aeroporti, infrastrutture moderne e all’avanguardia, anticipano le sfide future della mobilità. —[email protected] (Web Info)

