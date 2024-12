Assad in fuga da Siria, in garage restano le supercar – Video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Aston Martin. Decine e decine di supercar nel garage di Bashar al Assad nel palazzo presidenziale di Damasco, in Siria. La fuga del dittatore spalanca ai ribelli le porte del palazzo presidenziale. Il tour in garage, come mostra un video diffuso da Cnbc Arabia, mostra un parco auto impressionante. Pezzi unici, fuoriserie, suv enormi: sono rappresentati tutti i marchi del lusso, senza eccezioni. —internazionale/[email protected] (Web Info)

