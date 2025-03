ASD Sailors Majorettes -Twirling – Sailors Majorettes – Band Scafati, cuore e sogni verso grandi traguardi

4 minuto di lettura

Condividi

Nel dicembre 2019 nasce il progetto sportivo dell’ASD APS Sailors, un’associazione sportiva dedicata al twirling e alle majorettes, con l’obiettivo di promuovere questa disciplina e portare gli atleti a competere ai massimi livelli nazionali e internazionali. Sotto la guida del presidente Gaetano Romano e del Tecnico Federale FITw Candida Sabatino, l’associazione ha costruito un percorso di crescita costante, culminato nella qualificazione al MONDIALE IBTF 2025, in rappresentanza del Team Italia, che quest’anno si svolgerà in Italia, a Torino, dal 2 al 10 Agosto 2025.

Un percorso di successi

Dal 2022 in poi, la squadra ha collezionato 32 medaglie, di cui Oro: 12, Argento: 13, Bronzo: 7, nei campionati Interregionali, Nazionali e Coppa Italia, affermandosi tra le realtà più competitive del settore.

Nel 2022, l’ASD APS Sailors ha conquistato primi posti nelle gare di freestyle, duo e X- Strut, distinguendosi in competizioni come il Campionato Interregionale Serie B-C e Coppa Italia, mentre la squadra si è fatta notare nei Campionati Italiani di Specialità Tecniche a Cantalupa (TO).

Nel 2023, la crescita continua: le atlete salgono più volte sul podio nel Campionato Interregionale FITw Sicilia e Campania, ed Campionato italiano Coppa Italia FITw tenutosi a Patti (ME) 2/3/4 giugno conquistano la medaglia d’oro nella categoria X-strut cadette livello B e la medaglia d’argento nella categoria X-strut senior livello B.

Nel 2024, il club rafforza il suo dominio nella Coppa Italia Twirling e nei Campionati Interregionali, ottenendo un1° ed un 2° posto nel Campionato Interregionale Serie B- C e Coppa Italia nelle categorie X-strut e Free Style Senior.

Il 2025 segna l’apice di questo straordinario percorso: la squadra partecipa al Campionato Nazionale Majorette FITw tenutosi a Cantalupa (TO) il 16 marzo 2025, conquistando il il Trofeo come 1° classificata nella categoria Show Twirl Accessories Senior e ottenendo la qualificazione al prestigioso MONDIALE IBTF 2025, in rappresentanza del Team Italia, che quest’anno si svolgerà in Italia, a Torino, dal 2 al 10 Agosto 2025.

Le Esperienze Pregresse del Gruppo Sailors Majorettes

Il gruppo Sailors Majorettes vanta una lunga e prestigiosa storia di partecipazioni a eventi di rilievo sia a livello nazionale che internazionale, distinguendosi per il talento e la passione che da sempre caratterizzano la squadra. Oltre alle competizioni sportive, il gruppo ha avuto l’onore di esibirsi in numerosi festival, programmi televisivi e manifestazioni internazionali, portando l’arte del twirling e delle majorettes su palcoscenici di grande visibilità.

Esperienze Televisive

Grazie alla loro spettacolarità e al coinvolgente mix di danza, ginnastica e coordinazione con il bastone, le Sailors Majorettes sono state protagoniste di diverse trasmissioni televisive di successo:

“Guess My Age” su TV8 – Il gruppo ha preso parte al noto game show televisivo

– Il gruppo ha preso parte al noto game show televisivo “Ballando on the Road” su Rai 1 – Un’occasione straordinaria per esibirsi in uno dei format di danza più seguiti d’Italia, legato al celebre programma “Ballando con le Stelle” .

– Un’occasione straordinaria per esibirsi in uno dei format di danza più seguiti d’Italia, legato al celebre programma . “Italia’s Got Talent” su Canale 5 – Una delle esperienze più prestigiose, con la possibilità di dimostrare le straordinarie capacità della squadra in uno dei talent show più famosi della televisione

Partecipazioni Internazionali

Oltre alle competizioni sportive, le Sailors Majorettes hanno avuto l’opportunità di rappresentare l’Italia in eventi di risonanza internazionale:

· Zagabria (Croazia) – 2018

Púchov (Slovacchia) – 2016 –

– Rome New Year Day’s Parade – 2025 – Una delle più prestigiose parate di Capodanno, che vedrà il gruppo esibirsi nella capitale italiana in un evento di risonanza

– Una delle più prestigiose parate di Capodanno, che vedrà il gruppo esibirsi nella capitale italiana in un evento di risonanza Festival Internazionale di Bande Musicali e Majorettes di Giulianova – 2015 – Il gruppo si è distinto in questa prestigiosa manifestazione, vincendo il 1° Premio Trofeo Candido Donatelli, riconoscimento assegnato alle migliori performance dell’evento.

TWIRLING: disciplina ginnico-sportiva che esalta i fattori fisici individuali, mettendo in evidenza l’aspetto estetico del movimento; caratterizzata dall’impiego di un piccolo attrezzo denominato bastone e da movimenti del corpo coordinati con armonia, su base musicale, secondo metodi e regolamenti internazionali. Attività praticata da entrambi i sessi nei settori non agonismo e agonismo, sia a livello individuale che di squadra.

La FITw (Federazione Italiana Twirling) è l’ente ufficiale che regola, promuove e organizza il twirling in Italia. Riconosciuta dal CONI, la federazione gestisce le competizioni nazionali e seleziona gli atleti per le gare internazionali, incluse le qualificazioni per i campionati europei e mondiali.

La FITw si occupa anche della formazione di tecnici, giudici e atleti, garantendo standard elevati per lo sviluppo della disciplina. Attraverso eventi, corsi e competizioni, sostiene la crescita del twirling come sport spettacolare e competitivo in tutto il paese.

Da febbraio 2025, la Federazione ha ampliato il suo raggio d’azione aprendo anche il settore Majorettes, riconoscendo ufficialmente questa disciplina e offrendo nuove opportunità di competizione e formazione per atleti e gruppi in tutta Italia.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.