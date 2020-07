Asd Caiazzo 2018, Mauro Della Rocca nuovo presidente, prende il posto di Mario Balletta

Cambio di guardia per la ASD Caiazzo 2018, la società sportiva dilettantistica che milita nel campionato regionale di II categoria, girone casertano.

Nell’assemblea dei soci svoltasi nei giorni scorsi, è stato eletto all’unanimità quale nuove nuovo Presidente Mauro Della Rocca, finora dirigente e da sempre vicino alla formazione caiatina.

Della Rocca subentra all’uscente Mario Balletta che, dopo aver onorato il proprio ruolo negli ultimi anni, lascia a causa di impegni maggiori.

Ma non finiscono qui le novità per la Asd Caiazzo 2018, a cominciare dalla panchina occupata fino ad oggi da Saverio De Rienzo. L’allenatore dallo spirito vivace, è stato richiesto ed ingaggiato dalla Paganese Calcio, ed al suo posto arriva Lorenzo Mastroianni, già preparatore dei portieri.

Una soluzione tutta interna per la compagine calcistica caiatina che ha deciso di affiancare al nuovo mister Roberto Fasci, noto per le sue capacità di preparatore atletico.

“Al mister De Rienzo Saverio vanno i nostri più sinceri auguri, certi che la società potrà contare sulla sua esperienza perché Saverio continuerà a dare il proprio apporto morale alla causa che ha sposato due anni orsono. Lo ringraziamo per averci portato a questi livelli ed anche alla Paganese avrà modo di dimostrare tutto il suo valore.

Lo stesso augurio voglio fare a tutti i dirigenti che continueranno con lo spirito di sempre a sostenere il progetto che non cambia, anzi si rafforza e punterà sempre più in alto con i nuovi assetti societari. Forza Forza Asd Caiazzo 2018”, dichiara il neo presidente Della Rocca.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!