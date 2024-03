1 minuto di lettura

(Adnkronos) – 'The Voice Senior', il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici, vince la prima serata con 3.673.000 telespettatori e il 23,2% di share. Su Canale 5 'Terra Amara' ha ottenuto 2.910.000 telespettatori e il 16,5%, mentre per il terzo gradino del podio è testa a testa tra Retequattro con 'Quarto Grado' (1,125.000 telespettatori, share 7,7%) e Rai2 con 'Il sesso degli angeli' (1.195.000 telespettatori, share 6,2%). Fuori dal podio Nove con 'Fratelli di Crozza' visto da 1.046.000 telespettatori (5,5%) e Italia1 che con 'The Great Wall' ha registrato 1.032.000 telespettatori con il 5,5% di share. La7 con 'Propaganda Live' ha conquistato 773.000 telespettatori e il 5,4% mentre su Rai3 'Chi è senza peccato – The Dry' ha raccolto 666.000 telespettatori e il 3,7%. Su Tv8, infine, il debutto in chiaro di 'MasterChef 12' ha interessato 428.000 telespettatori con il 2,8% di share. Nell'access prime time Rai1 con 'Cinque Minuti' ha ottenuto 4.712.000 telespettatori e il 23,4% e, a seguire, 'Affari Tuoi' ha totalizzato 5.756.000 telespettatori con il 27,3%. Su Canale 5 'Striscia la notizia' ha segnato invece il 15,6% di share con 3.294.000 telespettatori. Rai1 ha vinto anche nella fascia del preserale con 'L'Eredità', seguito da 4.597.000 telespettatori pari al 28% di share, mentre Canale 5 con 'Avanti un altro!' ha raccolto 3.293.000 telespettatori con il 21%. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai al 32,9% con 2.772.000 telespettatori e Mediaset al 27,2% con 2.292.000 telespettatori; in prima serata la Rai ha segnato il 34,3% con 7.002.000 telespettatori e Mediaset il 26,3% con 5.385.000 telespettatori. —[email protected] (Web Info)

