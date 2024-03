1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'incontro amichevole di calcio Italia-Ecuador, in onda ieri su Rai1, è stato visto da 5.104.000 spettatori con il 25.7% di share, risultando il programma più visto del prime time di domenica. Al secondo posto 'Lo Show dei Record' su Canale 5, con 2.111.000 spettatori e il 14.6% di share. Terzo piazzamento per 'Che Tempo Che Fa' sul Nove, con 2.133.000 e il 10.2% d share (il maggior numero di spettatori ma uno share minore, rispetto a Canale 5, si deve alla minore durata del programma di Fazio, che nella seconda parte chiamata 'Il Tavolo' totalizza poi 1.279.000 spettatori e il 10.6% di share). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Un Amore di Maggiordomo' su Rai2 (1.248.000 spettatori, share 6.1%), 'Viaggio nell’Isola Misteriosa' su Italia 1 (1.102.000 spettatori, share 5.7%), 'Indovina Chi Viene a Cena' su Rai3 (680.000 spettatori, share 3.9%), 'Zona Bianca' su Rete4 (605.000 spettatori, share 4.3%), 'Una Giornata Particolare' su La7 (357.000 spettatori, share 3.2%), 'Nonno Questa Volta è Guerra' su Tv8 (147.000 spettatori, share 0.8%). Nel pomeriggio, su Canale 5, 'L'Arca di Noè' ha ottenuto 2.601.000 spettatori (share 18.5%), 'Beautiful' 2.335.000 spettatori (share 17.2%). 'Terra Amara' 2.659.000 spettatori (share 22%), 'Verissimo' 2.333.000 spettatori (share 22.2%), nella prima parte, e 1.972.000 spettatori (share 16.4%) nella seconda parte. Sempre nel pomeriggio, su Rai1, 'Domenica In' ha totalizzato 2.393.000 spettatori (share 17.7%), nella presentazione, 2.364.000 spettatori (share 18.3%) nella prima parte, 1.856.000 spettatori (share 16.7%) nella seconda parte, e 1.691.000 spettatori (share 16.3%), nell’ultima parte, 'Da Noi… A Ruota Libera' ha registrato 1.847.000 spettatori (share 15.9%). —[email protected] (Web Info)

