(Adnkronos) – La prima puntata de 'Le Indagini di Lolita Lobosco 3', in onda ieri su Rai, ha stravinto gli ascolti della prima serata con 5.191.000 spettatori e il 27.7% di share. Al secondo posto 'Grande Fratello' su Canale 5, con 2.922.000 spettatori e il 18% di share. Al terzo posto il 'Boss in Incognito' su Rai2, con 1.177.000 spettatori pari al 6.9% di share. A seguire, tra gli ascolti di prime time: 'Fast & Furious 8' su Italia 1 (1.180.000 spettatori, share 6.6%), 'Presadiretta' su Rai3 (689.000 spettatori, share 3.3%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (662.000 spettatori, share 4.3%), 'La torre di Babele' su La7 (1.271.000 spettatori, share 6.3%), 'Hotel' su Tv8 (479.000 spettatori, share 2.3%). Chiude 'Little big Italy' sul Nove (382.000 spettatori, share 1.9%). In access prime time, si confermano vincenti 'Cinque Minuti' (con 4.884.000 spettatori, share 22.2%) e 'Affari Tuoi' (con 6.002.000 spettatori, share 26.5%) su Rai1. Mentre 'Striscia la Notizia' su Canale 5 ottiene 3.388.000 spettatori e il 17.5% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L’Eredità – La Sfida dei 7' (3.562.000 spettatori, share 24.2%) e 'L’Eredità' (4.914.000 spettatori, share 26.6%). Mentre su Canale 5 'Avanti il Primo!' registra 2.363.000 spettatori (share 17.3%) e 'Avanti un Altro!' ottiene 3.788.000 spettatori (share 25.55%). —[email protected] (Web Info)