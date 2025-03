Ascolti tv, Imma Tataranni regina della prima serata

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La serie 'Imma Tataranni – Sostituto procuratore 4' su Rai 1 si aggiudica la prima serata negli ascolti di ieri, domenica 2 marzo, con 4.384.000 telespettatori e uno share del 23,8%, seguita a distanza dalla serie 'Tradimento' su Canale 5 che ha ottenuto 2.211.000 telespettatori e uno share del 13%. Il terzo posto in termini di spettatori è del Nove con 'Che Tempo Che Fa' che ottiene 1.763.000 e uno share dell'8,8%, mentre Le Iene su Italia 1 registrano 1.492.000 telespettatori e uno share del 10,7%. Su Rai 3 'Report' con 1.329.000 e il 6,9% di share, su La7 lo speciale 'Trump VS Zelensky. Lo scontro che passerà alla storia' ha totalizzato 969.000 telespettatori (4,8%), mentre su Rete 4 'Zona Bianca' è stato visto da 694.000 telespettatori (4,78%). Su Rai 2 'Ncis' ha ottenuto 655.000 telespettatori (3,2%), su TV8 il film 'The November Man' ha registrato 186.000 telespettatori (1,03%). Negli ascolti dell'Access prime time, continua a vincere 'Affari Tuoi' su Rai 1 con 6.034.000 telespettatori e il 29,7% di share, seguito da Canale 5 con 'Paperissima Sprint' che ottiene 2.282.000 telespettatori e uno share dell'11,2%. Su Nove 'Che tempo che fa – L’importante è finire' ottiene 394.000 spettatori (8,5%). —[email protected] (Web Info)

