(Adnkronos) – In leggero calo rispetto alla prima puntata, la fiction di Rai1 'Il Clandestino' vince comunque gli ascolti della prima serata di ieri, lunedì 15 aprile, con 3.304.000 telespettatori e il 18,2% di share. Canale 5 con 'L’Isola dei Famosi' ha raccolto invece 2.376.000 telespettatori e il 17,4%, mentre al terzo posto si è piazzata Rai2 con 'Stasera tutto è possibile', visto da 1.796.000 telespettatori pari all’11,2% di share. Subito fuori dal podio Italia 1 che con 'The Transporter' ha conquistato 1.444.000 telespettatori e il 7,5% di share, seguito per numero di telespettatori da '100 Minuti' su La7 (902.000 con il 5% di share) e da 'Quarta Repubblica' su Retequattro (807.000, 5,5% di share). Su Rai3 il ritorno di 'Far West' ha ottenuto 798.000 telespettatori e il 4,8% e il Nove con 'Cash or Trash – Chi offre di più?' ha registrato 419.000 telespettatori e il 2,3%. Chiude la classifica del prime time di ieri Tv8 con '4 Hotel', visto da 312.000 telespettatori con l’1,6% di share. (segue) —[email protected] (Web Info)

