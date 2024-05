1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La finale di Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen, oltre a registrare la vittoria della squadra italiana, vince anche negli ascolti con 6.250.000 spettatori pari al 29.2% di share. Al secondo gradino del podio degli ascolti, ma con notevole distacco, si piazza 'L'Isola dei famosi' su Canale 5 con 1.678.000 spettatori e uno share del 12%, seguita da 'Chi l’ha visto?' su Rai3, che incolla davanti al video 1.713.000 spettatori pari al 9.6% di share. Fuori dal podio, su Italia1 in prima visione il film 'Il Principe Cerca Figlio' che appassiona 1.442.000 spettatori con il 7.5%, mentre su Rai2 'Delitti in Paradiso' totalizza 1.079.000 spettatori e il 5.7% di share. Su Rete4 'Fuori dal Coro' totalizza un ascolto medio di 757.000 spettatori (5%), su La7 'La7 Ricorda Capaci' segna 714.000 spettatori con il 3.3%, all’interno del quale 'Our Godfather – La Vera Storia di Tommaso Buscetta' segna 407.000 spettatori e il 2.3% mentre 'Vi perdono ma inginocchiatevi' è visto da 140.000 spettatori (2.2%). Chiudono gli ascolti del prime time 'Attacco al Potere – Olympus has fallen' su Tv8 arriva a 346.000 spettatori con l’1.8%, stesso share registrato da 'L’Amore Bugiardo – Gone Girl' sul Nove con 247.000 spettatori. Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa raccoglie 4.219.000 spettatori raggiungendo uno share del 21.8%, mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' raccoglie 3.014.000 spettatori pari al 13.8%. Nella fascia preserale su Rai1 'L’Eredità' totalizza 3.869.000 spettatori con uno share del 25.7% mentre su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' cattura 3.014.000 spettatori per un 21.3% di share. —[email protected] (Web Info)

