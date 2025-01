Ascolti tv, ‘C’è posta per te’ domina la prima serata

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Canale 5 domina la prima serata di ieri vincendo la gara degli ascolti tv. Il programma di Maria De Filippi 'C'è Posta per Te' ha incollato allo schermo 4.461.000 spettatori con il 29,7% di share mentre Rai1 con 'Ora o Mai Più' ha raggiunto 2.290.000 spettatori e il 16,8% di share. Terzo posto per La7 con 'In Altre Parole' che ha totalizzato 1.048.000 spettatori e il 5,9%di share. Fuori dal podio troviamo Rai2 con Swat con 845.000 spettatori (4,7% share) e Rete4 con 'Schindler's List – La lista di Schindler' visto da 839.000 spettatori (5,5% share). Seguono: Italia1 con 'Kung Fu Panda 3' (742.000 spettatori, 4,2% share); Nove con 'Accordi & Disaccordi' (480.000 spettatori, 2,9% share); Rai3 con 'Anna Frank e il diario segreto' (385.000 spettatori, 2,2% share) e Tv8 con '4 Ristoranti' (309.000 spettatori, 1,8% share). In access prime time vince Rai1 con 'Affari Tuoi' che ha totalizzato 5.717.000 spettatori (30,6% share) mentre Canale5 con 'Striscia la Notizia' ha raggiunto 2.774.000 spettatori (14,8% share). —[email protected] (Web Info)

