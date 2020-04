Ascierto, il paniere della solidarieta’ e l’associazione esterna per epidemia colposa

Condividi

Quali siano le origini del Covid-19 non e’ chiaro ma gli effetti sembrano essere molteplici . In particolar modo in questa sede mi preme richiamare l’ impatto sulla questione razzismo di casa nostra e sugli atteggiamenti fantasiosi della magistratura ai tempi del Coronavirus in merito al reato di epidemia colposa . Sembrerebbero chiacchiere da bar mentre in realta’ sono argomenti che hanno appassionato di riflesso le stanze dei social ma impegnano ambienti importanti quali tribunali e ospedali . Poniamo delle domande: Perche’ alcune trasmissioni cercano di additare il Sud come irriverente nel rispetto delle regole forzando la comunicazione ? Perche’ si cerca di togliere merito all’ organizzazione sanitaria del Sud che nonostante i tagli ha dimostrato di saper affrontare in modo eccellente la pandemia che e’ ancora in corso ? A queste domande apparentemente ingenue non saprei rispondere se non accusando i responsabili di stupidita’ e potremmo dedicare pagine allo spirito di solidarieta’ che si e’ elevato come maestro di vita da imitare e che ha origine nella nostra citta’, nel nostro codice genetico : Napoli . Ad hoc mi permetto di citare solo Naomi Campbell e Madonna che hanno postato sui loro social il governatore della Campania e il paniere calato per i bisognosi nel centro storico eniente piu’… Non voglio essere accusata di campanilismo o magari accostata allo spirito grottesco del sindaco di Napoli di cui il nanismo politico in questo periodo e’ stato evidente, ma credo che il Sud in generale sia stato trattato dai massmedia nazionali in maniera indecorosa e deludente . Dall’ altra parte la magistratura ci mette il suo come ci sottolinea la penna di Frank Cimini sul linciaggio degli amministratori prima di avere un filo di indizi su eventuali loro colpe . Ma che reato sara’ mai l’ epidemia colposa ? Angela Merkel potrebbe dunque essere indagata da Caselli per associazione esterna in quanto non essendo intervenuta in tempo avrebbe potuto favorire l’ intervento delle mafie a sostegno di chi e’ rimasto fuori dal reddito di cittadinanza ? i In fondo non si fa altro che rilanciare il messaggio di Grillo e ripetuto dall’ editorialista del Die Welt Christoph B. Schiltz contro cui Di Maio si e’ scagliato in difesa del Sud . Insomma come direbbe Antonello Venditti ” certi amori non finiscono , fanno dei giri immensi e poi ritornano ” .