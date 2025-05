Artigiano in Fiera, pagamenti facili, veloci e sicuri per tutti myPos protagonista Anteprima d’estate

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Dopo la collaborazione avviata lo scorso autunno con Artigiano in Fiera, la manifestazione dedicata all’artigianato da tutto il mondo, myPos, fintech innovativa che supporta micro, piccole e medie imprese, sarà al fianco anche di Anteprima d’Estate, il nuovo evento promosso proprio da Artigiano in Fiera, che si terrà presso il quartiere fieristico di Fieramilano Rho dal 29 maggio al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, a ingresso con pass gratuito già scaricabile su artigianoinfiera.it. Grazie a questa partnership, tutti i visitatori avranno la possibilità di effettuare acquisti digitali semplici, veloci e sicuri presso tutti gli artigiani ed espositori aderenti. Che si tratti di acquistare prodotti unici, degustare specialità artigianali o scoprire nuove creazioni, sarà possibile pagare facilmente tramite carta, smartphone o smartwatch, anche per gli importi ridotti. La collaborazione tra Anteprima d’estate e myPos rende la manifestazione ancora più accessibile e moderna, riducendo sensibilmente l’uso del contante, offrendo a tutti la libertà di acquistare in sicurezza e comodità, e permettendo di evitare lunghe code agli atm. Un passo avanti verso un’esperienza di shopping all’altezza delle aspettative dei consumatori di oggi. I terminali myPos che verranno usati durante Anteprima d’estate accettano tutte le principali carte di credito e debito, oltre ai pagamenti contactless, consentendo ai visitatori di concludere rapidamente ogni acquisto con un semplice gesto. Tutte le transazioni sono immediate, trasparenti e protette dai più elevati standard di sicurezza, garantendo così la massima serenità sia ai clienti che agli espositori, senza sorprese o costi nascosti. La collaborazione con myPos rappresenta, quindi, una scelta innovativa e vantaggiosa che favorisce un'esperienza fieristica efficiente, moderna e piacevole per tutti i partecipanti. Roberto Agrò, head of direct sales di myPos Italy di myPos Italy dichiara: “L’Italia sta vivendo una trasformazione digitale senza precedenti, e myPos vuole essere protagonista di questo cambiamento, rendendo la tecnologia dei terminali di pagamento sempre più accessibile per tutti i commercianti, pmi e lavoratori in partita iva, a tutto vantaggio dei consumatori che potranno contare in modo sempre più capillare sui pagamenti digitali. La collaborazione con Anteprima d’Estate ci permette di contribuire alla diffusione di una cultura sempre più cashless e di un’esperienza di pagamento fluida, sicura e trasparente”. “Con il crescente interesse verso i pagamenti elettronici, diventati ormai una necessità per tanti – ha dichiarato Gabriele Alberti, amministratore delegato e direttore generale di Ge.Fi. spa – questa collaborazione con myPos rende Anteprima d’Estate un evento all’avanguardia, in grado di offrire un’esperienza di acquisto più comoda e veloce, sia per i visitatori sia per gli espositori. La riduzione del contante è strategico, in una fiera dove si realizzano innumerevoli transazioni ogni giorno, rendere più accessibili, semplici e veloci i pagamenti, è quindi a vantaggio di tutti”. MyPos crede fortemente nell’innovazione e investe costantemente in soluzioni per migliorare la vita delle persone e delle attività commerciali, contribuendo a costruire un’Italia sempre più digitale, dinamica e aperta al futuro. —[email protected] (Web Info)

