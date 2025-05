“Artigiani del sé”, un percorso che traghetta la disabilità nel mondo del lavoro

1 minuto di lettura

Continua il percorso del progettoideato dalper garantire a giovani conuna crescita dignitaria e consapevole, confluente nel

Nella mattinata del 9 maggio la Regione Campania, partner del progetto insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha visitato i laboratori dedicati alla formazione per aiuto pizzaiolo, aiuto chef, scaffalista ed aiuto giardiniere, siti nella città di Pomigliano d’Arco. L’Assessore alle politiche sociali Lucia Fortini si è recata personalmente nella struttura laboratoriale del Centro Iso riabilitativo diretto dal Dottor Domenico Manna e dalla coordinatrice Afrodite Esposito. L’Assessore non solo ha preso visione della continuità del percorso Artigiani del sé che questo mese prende il via, ma ha anche interloquito con le famiglie dei giovani protagonisti del progetto e con i ragazzi stessi che si sono adoperati già nei primi laboratori per la realizzazione la pizza napoletana insieme ai fratelli Gioacchino e Mimmo Cuorvo, partner del progetto.

Grande il plauso dell’autorità regionale in visita a Pomigliano d’Arco, nel constatare l’entusiasmo e l’attività produttiva con l’enorme potenziale che questo progetto sta apportando. I genitori dei ragazzi di Artigiani del sé hanno commentato: “I nostri figli comunicano a tutti di dover andare al lavoro. Questa asserzione dignitaria dice tutto sul valore di Artigiani del sé che speriamo venga preso come modello per dare un’opportunità fattiva al futuro dei nostri figli, diversamente dimenticati dopo i 18 anni”.

“Spero che il progetto solletichi i tanti imprenditori che possano nel tempo diventare nostri partner per dare continuità a qualcosa che è partito adesso, ma che desidero abbia lunga strada per il bene dei nostri ragazzi”, commenta il direttore del Centro socio sanitario, Dott. Domenico Manna.

