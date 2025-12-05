Arte: a Milano la mostra ‘Oltreplastica’ all’Adi Design Museum

0 minuto di lettura

Oltreplastica è la mostra che racconta come la plastica stia cambiando e come il design ne guidi l’evoluzione. Curata da Frida Doveil e prodotta dall’Adi Design Museum con il supporto di Eni, Main Partner, esplora nuovi materiali e processi sostenibili. La mostra unisce innovazione, progetto e impatto ambientale. In tale contesto, il design emerge come forza che accompagna e accelera questo cambiamento e l’esposizione viene articolata, così, in cinque sezioni dove la materia non è più un’entità inerte, ma un campo di relazioni tra tecnologia, biologia e progetto.

