Arrivano i freschissimi DEI LATTARI, la gustosa novità dell’estate 2020

Arrivano i freschissimi Dei Lattari. Continua a crescere la famiglia del brand più innovativo della produzione e distribuzione dei prodotti caseari di altissima qualità. All’assortimento di stagionati che sta continuando a deliziare i palati più esigenti, arriva una linea di prodotti da non perdere.

Da lunedì 27 luglio è possibile trovare nei numerosi punti vendita le tre nuove referenze che vanno ad arricchire il sapore di questa estate:

Fiordilatte di Agerola Dei Lattari

Non ha certo bisogno di presentazioni uno dei prodotti più famosi della regione Campania. Quello Dei Lattari: freschissimo, a pasta molle filata, è prodotto con latte vaccino intero termizzato ed insaporito in salamoia. La pezzatura è intorno al mezzo chilo.

Provola affumicata di Agerola Dei Lattari

L’affumicatura al naturale con paglia o legno di faggio, dona al prodotto un sapore e un odore caratteristico, intenso e pungente. Disponibile con breve o media stagionatura ha una crosta sottile, liscia e, per effetto dell’affumicatura, di colore rossastro o marrone.

La Treccia dei Lattari:

Un prodotto freschissimo, a pasta molle filata, è prodotto con latte vaccino intero termizzato ed insaporito in salamoia. La pezzatura è intorno al mezzo chilo.

Tutti prodotti che vanno ad affiancarsi al già celebre:

Burro dei Lattari:

L’antica arte del burro arriva ai giorni nostri con il risultato ambizioso di aver trasformato in eccellenza un prodotto di largo utilizzo, in grado di conferire gusto e personalità ad ogni applicazione in cucina e non solo.

Sarà possibile impossessarsi dei preziosissimi freschissimi Dei Lattari nei consueti punti vendita di Napoli e Provincia. Presenti in edizione limitata nelle zone di Caserta ed Avellino.

