Arriva un supertecnico nel Comune di Casoria .

Condividi

Varata la nuova giunta del Comune di Casoria. Il sindaco, Avv. Raffaele Bene, ha puntato sulla qualità, sull’esperienza e sulla professionalità. Il super tecnico è l’ingegnere Luca Brancaccio a cui vanno la delega delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici. Trasportista e profondo conoscitore della mobilità e delle infrastrutture, vanta una grande esperienza, anche da professionista, nel settore dei lavori pubblici. Una eccellenza, a cui peraltro nel 2016 è stato assegnato il premio nazionale Mario Fiore per essersi contraddistinto nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, giunge alla corte di Casoria. Raggiunto al telefono il neo assessore, nell’esprimere un senso di onore per l’investitura voluta dal primo cittadino ed il proprio orgoglio nel servire la città di Casoria in difesa dei cittadini che credono nelle istituzioni e ripongono fiducia ed aspettative nella amministrazione, ha garantito il massimo impegno e la piena responsabilità, agendo nel giusto in rispettoso servizio ed obbedienza. “Obiettivi comuni e condivisi nell’interesse della Comunità che rappresento”, sostiene l’ingegnere Brancaccio. “Metterò il massimo impegno nel creare i presupposti per un ulteriore slancio dell’attività politico-amministrativa, esclusivamente nell’interesse della città di Casoria. Con le capacità professionali acquisite nel tempo, è mia intenzione dare un concreto contributo – anche come valore aggiunto – al sindaco ed alla giunta nel pieno rispetto dei ruoli”.

loading...