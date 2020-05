Arriva Maggie Scoop, la talentuosa giornalista investigativa creata da Maggie Oliver

Condividi

Segreti in giallo Edizioni apre alla narrativa per ragazzi

La collana editoriale campana inaugura con questa prima frizzante uscita la sezione dedicata ai lettori più giovani

Una bellissima novità per Segreti in giallo Edizioni. La casa editrice campana inaugura la sezione dedicata ai ragazzi con un romanzo giallo in uscita giovedì 7 maggio dal titolo “Il mistero dello Stradivari scomparso_ Le indagini di Maggie Scoop 1”.

“Finalmente – commentano le direttrici editoriali, Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu – annunciamo l’apertura, nell’ambito della nostra collana, di una sezione riservata ai più giovani. Dai dieci anni in poi, senza limiti di età. Molto spesso, infatti, i libri, cosiddetti ‘per ragazzi’, piacciono molto anche a noi adulti. Millie Oliver ha creato una protagonista a cui i nostri lettori si affezioneranno senz’altro. E che catturerà l’attenzione di un pubblico molto ampio. Il mondo di Maggie e dei suoi amici è vivace e coinvolgente, misterioso e stimolante. Avvicinare i lettori, sin dalla giovane età, alla ‘letteratura gialla’, è uno dei nostri obiettivi.”

La scrittura fluida e la bravura narrativa di Millie Oliver ci condurranno alla scoperta di un mondo di talenti, la Talents Academy. Qui giungerà anche Maggie, la nostra giovane protagonista. E sempre qui, il furto di uno Stradivari aprirà lo scenario ideale per il suo primo grande scoop. Figlia e nipote di due grandi giornalisti investigativi, Maggie stessa vuole proseguire la tradizione di famiglia conquistando la sua “prima pagina”. Un romanzo sul valore dell’amicizia e l’importanza di inseguire i propri sogni. Un giallo misterioso e ricco di suspense. A impreziosire ulteriormente la pubblicazione ci sono delle splendide illustrazioni interne.

Il romanzo sarà disponibile su tutte le piattaforme online e in tutte le librerie italiane (su richiesta).

Ancora una volta ricordiamo i generi ricercati dalla Segreti in giallo Edizioni: giallo, thriller, paranormal, horror, noir, dark, gotico, steampunk.

SINOSSI

Come si fa a fare un grande scoop? È quello che si chiede Maggie Scoop, che sogna di diventare giornalista investigativa come suo padre e suo nonno. Per realizzare il suo sogno la ragazzina è sempre all’erta e pronta a fotografare e filmare con il proprio cellulare. Quando arriva nella prestigiosa Talents Academy, dopo che la sua famiglia si è trasferita da Leeds a Londra, non sa che le si presenterà una ghiotta occasione. Maggie, insieme a due nuovi compagni di avventura, si troverà alle prese con un prezioso Stradivari scomparso nel nulla. Riuscirà la ragazzina a mettere a segno il suo primo scoop?

L’ AUTRICE

Millie Oliver vive in una casa piena di libri, ama il tè e le tazze vintage. Per lei le storie non hanno età, ma le migliori hanno sempre un pizzico di mistero.