Arriva dal Sannio il nuovo responsabile del settore finanziario del Comune di Capri

È Vincenzo Vecchio il nuovo responsabile del settore finanziario del Comune di Capri. Trentotto anni, nato in provincia di Caserta ma residente da anni nel beneventano (precisamente a Telese Terme) con la sua famiglia, il professionista sannita è stato individuato al termine di una apposita procedura di selezione.

La commissione esaminatrice ha espresso valutazione positiva, in considerazione, non solo dell’adeguata formazione, ma anche della competenza pluriennale del candidato: “il curriculum presentato dal candidato evidenzia oltre a un’adeguata formazione derivante dal conseguimento della laurea in economia, anche una notevole competenza pluriennale nel settore di interesse e, – si legge nel decreto sindacale – principalmente, una pregressa specifica esperienza nel ruolo di responsabile finanziario di diversi comuni, caratteristiche queste fondamentali ai fini di un effettivo rapido ed efficace inserimento nella struttura organizzativa dell’ente con assunzioni delle funzioni dirigenziali e celere avvio di tutte le attività connesse.”

Vecchio ha infatti già ricoperto tale ruolo per diversi comuni della provincia di Caserta. Oltre all’esame dei curricula, i singoli candidati sono stati sottoposti a colloqui per riscontrarne, appunto, la preparazione professionale/culturale/scientifica delle esperienze di servizio dichiarate. Da qui la firma del decreto con il quale è stato conferito a Vincenzo Vecchio, a conclusione della procedura selettiva svolta, l’incarico di responsabile del settore finanziario della città di Capri con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato.

Il giovane professionista inizierà il suo nuovo percorso lavorativo nella splendida isola, gioiello turistico indiscusso della terra campana, il prossimo giovedì.