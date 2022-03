Hair stylist for Ucraina Avatar

Condividi

Arriva da Roberta Proietti Hair stylist da sempre e oramai consulente d’immagine molto seguita e apprezzata da molti , la proposta a sfondo umanitario a favore dell’Ucraina .

La 40enne Ciociara sta lanciando ” Day for No war” un’iniziativa che sta realizzando dedicando una sua giornata di lavoro per destinare fondi in aiuto dei bambini ucraini vittime innocenti di questa assurda guerra . La stessa Roberta si sta facendo promotrice verso tutto il settore del beauty e dell’estetica partendo dalla sua zona ciociara estendendosi in tutta italia .

” Spero che il mio comparto professionale sia unito in questa iniziativa della quale a giorni daremo ufficializzazione e daremo i punti di riferimento di dove destinare i proventi e soprattutto verificare che siano realmente utilizzati per lo scopo che ci siamo prefissati.