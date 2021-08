Arresto Licciardi, Maresca: Scritta altra pagina di legalità per il paese

Condividi

“Complimenti ai Carabinieri del Ros per l’operazione che ha portato all’arresto di Maria Licciardi, boss del clan della Masseria Cardone e considerata figura di spicco dell’Alleanza di Secondigliano. Oggi è stata scritta un’altra bella pagina di legalità per Napoli e per il nostro Paese. È la dimostrazione che le mafie possono e devono essere sconfitte”. Lo scrive su Facebook Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.

loading...