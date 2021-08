Arresto Esposito, Maresca: Vittoria dello Stato che consegna fiducia nella democrazia

Condividi

“Con l’arresto del latitante Gennaro Esposito, lo Stato mette a segno un’altra vittoria. Un plauso alle Forze dell’ordine che con questo ennesimo colpo inferto alla criminalità organizzata, consegnano ai cittadini sempre più fiducia nella democrazia e nelle sue leggi. La lotta alla camorra a Napoli è uno dei nostri principali obiettivi per riaffermare la legalità e la giustizia in questa terra così martoriata. Non arretriamo di un centimetro”. Lo scrive su facebook Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.

loading...