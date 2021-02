Arrestato spacciatore in bicicletta

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, S.M classe 1994, cittadino della Guinea, sorpreso nella fragranza del reato di detenzione a fini di spaccio.

In particolare, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia, durante un controllo in via Olevano, hanno fermato un giovane a bordo di una bicicletta.

Il giovane S.M classe 1994, cittadino della Guinea, si mostrava molto sospetto e gli Agenti hanno infatti subito dopo approfondito il controllo del giovane, che è stato trovato, infatti, in possesso di dosi di stupefacente nascoste all’interno del giubbino.

Il pusher aveva nascosto tre confezioni di hashish, avvolte in un involucro in plastica ed, all’interno del portafoglio conservava la somma 550 euro in banconote di piccolo e medio taglio. Gli Agenti del Commissariato di P.S. hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare, ed all’interno della camera da letto, in un armadio, sono state trovate altre 20 confezioni, divise in barrette, di hashish.

Un’altra dose è stata trovata nella cucina dell’abitazione.

Pertanto, S.M. è stato tratto in arresto dagli Agenti della Polizia perché responsabile di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

Lo spacciatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio di convalida.