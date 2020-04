Arrestato 50enne per violazione delle prescrizioni imposte

Si sono riaperte le porte del carcere di Avellino per un 50enne, già detenuto agli arresti domiciliari a Volturara Irpina. Il provvedimento di sostituzione della citata misura, emesso dal Tribunale di Avellino, è scaturito a seguito dell’illecita condotta posta in essere dall’uomo, in violazione agli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria: la puntuale refertazione da parte dei Carabinieri della locale Stazione hanno fatto scattare l’emissione del provvedimento, risultando palese sia la volontà trasgressiva sia la noncuranza per le disposizioni impartite. Successivamente alla notifica del provvedimento, il 50enne è stato tradotto alla Casa Circondariale di Avellino.

SOSTIENI ILMONITO.IT Caro lettore, ilmonito.it non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie! ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it www.ilmonito.it