Arrestata Stefania Nobile: la figlia di Wanna Marchi in manette con l’ex compagno Davide Lacerenza

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Stefania Nobile, figlia di Wanda Marchi, è stata arrestata oggi insieme all'ex compagno Davide Lacerenza per i reati di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di droga. L’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari è stata eseguita dal Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano. Sottoposto a sequestro anche il locale notturno La Gintoneria in via Napo Torriani. Le indagini, coordinate dalla procura, hanno permesso di accertare come l’imprenditore milanese Davide Lacerenza, con il concorso della ex compagna Stefania Nobile e di un collaboratore Davide Ariganello, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande di pregio, “offrisse alla propria clientela droga e la possibilità – a dire degli inquirenti – di usufruire di prestazioni sessuali rese da escort, acquisendo da tali attività profitti illeciti, riciclati nel locale”. Le indagini, coordinate dalla procura di Milano, sono partite dall’approfondimento di segnalazioni per operazioni sospette per l’approfondimento di ipotesi di riciclaggio. Il nucleo Pef ha sottoposto a sequestro preventivo oltre 900 mila euro, cifra ritenuta il provento dell’autoriciclaggio. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.