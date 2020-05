Armando Fusco in arte Army ha pubblicato una raccolta di racconti e poesie Mondo Giardino con le Edizioni Melagrana

Condividi

L’autore racconta l’importanza di raccogliersi ogni tanto con se stessi e il giardino è il luogo più congeniale a lui per farlo. Questo è un libro per tutti, grandi e piccini, dove si snodano una ad una tutte le emozioni e i sentimenti dell’essere umano. Armando si divide da giovanissimo tra i suoi studi di Diritto e l’Arte nelle sue varie forme: ha inciso quattro dischi del genere Pop, ha disegnato fumetti e anche recitato in un Corto intitolato La solitudine dell’attore; un artista versatile insomma, che ama però più la solitudine casalinga per esprimersi che i palcoscenici. Mondo Giardino è acquistabile per ora sul sito edizionimelagrana.it e presto nelle librerie digitali e non.