Arisa pensa un soft-porn. Ecco la replica di Rocco Siffredi

Condividi

“Se dovessero propormi un soft-porn ci penserei…”. Così aveva parlato Arisa un paio di giorni fa in un’intervista rilasciata a FqMagazine. Neanche a dirlo, la notizia è diventata virale, suscitando grande entusiasmo nel mondo dell’hard. È ora Rocco Siffredi a rispondere alla chiamata della cantante: “Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social. Ti devo dire che quando ho letto ‘soft porno’ ho esclamato ‘Che peccato! Perché se volesse fare una solo una cosa ‘soft’, io ne sarei inevitabilmente tagliato fuori”.

Rocco Siffredi non ha perso tempo: “Poi, attenzione, magari non rientro nei gusti di Arisa, e ci può stare. Oppure, può darsi che mi consideri troppo vecchio per lei, e ci starebbe anche questo, ma ti assicuro che dare tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei. Nonseguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di fare e pensare. Arisa è sexy a livelli surreali. Tra vip e persone comuni stanno tutti arrapatissimi”.