Ariano Irpino, cresce l’attesa per la Capitale Libro 2021

Ariano Irpino è tra le sei le città finaliste candidate al titolo di Capitale Italiana del Libro. La proclamazione avverrà venerdì 7 maggio, alle 11.00 e sarà trasmessa online sul canale Youtube del ministero della Cultura, così come annunciato dal ministro Franceschini. C’è dunque un comprensibile clima di euforia e di ansia nel centro in provincia di Avellino.

Le altre 5 città sono: Caltanissetta, Campobasso, Cesena, Pontremoli e Vibo Valentia.

La giuria, presieduta da Romano Montroni, comunicherà al ministro della Cultura, Dario Franceschini, la città designata per il 2021, che riceverà dal ministero della cultura, tramite il Centro per il Libro e la Lettura, un contributo pari 500 mila euro per la realizzazione del progetto. La Capitale italiana del libro è stata istituita dal ministro Franceschini nel 2020, ai sensi della legge 13 febbraio 2020, n. 15 per la promozione e il sostegno della lettura.

Il titolo della prima edizione è stato conferito dal Cdm, su proposta del ministro della Cultura, al comune di Chiari in provincia di Brescia, uno dei paesi più colpiti dalla epidemia da Covid-19 che nei mesi più duri del lockdown ha trovato proprio nella lettura, compiuta attraverso i canali social dell’amministrazione, uno degli strumenti per sostenere la comunità. Dopo Procida, dunque, un’altra città campana spera di guadagnarsi un posto tra le grandi.

