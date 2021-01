Arian in radio e negli store digitali con il nuovo singolo “Rivincita”

Condividi

In radio e in tutti i digital store “Rivincita” (distr. Universal), il nuovo singolo del giovane artista umbro Arian, brano che rappresenta uno sfogo verso il suo passato, al senso di inadeguatezza e ai momenti bui, a quel sentirsi escluso che creava difficoltà ad accettarsi generando istinti e pensieri critici con se stesso. È il grido che scaturisce dalla voglia di Rivincita sulle proprie debolezze. Questo secondo singolo arriva dopo “Come dei Bambini” (2020), canzone che ha ottenuto forti consensi sui social e 50.000 visualizzazioni su youtube.

Biografia

Arian (vero nome Davide Paolobello), è un cantautore di musica pop nato a Foligno (PG) nel cuore dell’Umbra, il 21 settembre 2001 sotto il segno della Vergine.

Per Arian scrivere diventa lo strumento per esternare i suoi stati d’animo, l’unica arma per un carattere introverso e timido; proprio a causa del carattere da bambino si vede oggetto di derisioni e bullismo. Escluso dai compagni di scuola, inizia a scrivere testi in cui l’amore è un sentimento capace di trasformare la solitudine in apertura verso il prossimo, è il suo modo di impegnarsi in una rivincita personale per dimostrare con forza al suo IO, che sarebbe stato in grado di farcela.

All’età di 14 anni inizia a trasformare questi testi nelle prime canzoni. Non viene subito supportato dalla sua famiglia che invece lo incitava a studiare, questo lo porta a cercare in autonomia uno studio di registrazione. Solo dopo aver visto la caparbietà e la serietà con la quale continuava a scrivere ed incidere viene completamente appoggiato dai suoi genitori.

Nasce così nel 2018 il primo brano pubblicato su youtube “Sei la mia Beautiful” che viene accolto dagli adolescenti con un gradimento di più di 100 mila visualizzazioni.

Seguirà il brano “Lentamente” e “Sole e Luna”. Il tema dell’amore primeggia sempre nelle sue canzoni nelle quali descrive l’inquietudine dei primi incontri, le differenze caratteriali che caratterizzano le relazioni e la passione dello stare insieme. Davide è appassionato di musica pop, grande fan degli One Republic, Ed Sheeran e Coldplay. Grande sportivo è estremamente attento all’alimentazione ed attualmente pratica pesistica. In passato si è dedicato a moltissimi sport quali: basket, calcio, judo, nuoto, ma la sua più grande passione è lo SCI.

Ama la montagna perché nelle piste da sci sente tutta la libertà del rapporto umano con la natura.

Adora il Natale come festa in cui tutta la famiglia si riunisce e l’atmosfera che si crea.

Il suo migliore amico si chiama “Bernie”, un labrador nero che è sempre al suo fianco.

Ama I tatuaggi e il primo lo ha fatto all’età di 16 anni.

