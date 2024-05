3 minuto di lettura

MADDALONI (Caserta) – Vanno a gonfie vele le iniziative rientranti tra gli appuntamenti di maggio della ventiduesima edizione del Ciclo “Tu Donna” dei Grandi Eventi dell’Associazione “A. Barchetta” ODV, fondata e diretta dal Maestro Antonio Barchetta. Molto attesa quella dei prossimi giorni. Infatti, s’intitola “La Sposa di Marco Polo” la Mostra-Installazione dell’Artista Argentina Verderame, la Principessa del Velo, che prenderà il via dal 25 maggio al 1° giugno 2024 nel Salone Storico del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni. La location, oltre a ospitare la tela settecentesca più grande del mondo ospita anche altre tele di considerevoli dimensioni, facendo parte del medesimo impianto artistico, come quella che nel 2015 fu restaurata grazie anche al contributo della star Hollywoodiana, Tom Cruise, durante le sue riprese del film Mission Impossible.

L’ artista Argentina Verderame è stata invitata dal Maestro Antonio Barchetta e la Mostra -Installazione rientra a fare parte del grande evento del maestro Tu Donna per insistenza dello stesso Direttore Artistico del Ciclo di Eventi.

“La sposa di Marco Polo” è un abito ideato e creato dall’artista Argentina Verderame in occasione del Carnevale di Venezia 2024 dal titolo “Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo” costituendo una metafora ideale del viaggio tra la sua esperienza umana e artistica a quella di Marco Polo, che ha insegnato il valore del viaggio.

Più nello specifico, prestando attenzione all’Installazione, si evidenzia che il costume, così indossato dall’Artista nei giorni del Carnevale, realizzando happening in diversi raduni nella Laguna Veneziana con maschere più famose al mondo, è stato considerato e apprezzato tra uno dei più originali, raffinato ed elegante. Lo stesso costume, realizzato completamente in tulle nero, adornato con centinaia di rose in raso sempre in nero completamente cucite ognuna a mano, uno strascico nero di più di 30 metri; vi è poi la gonna ampia sostenuta da molteplici veli e un originale portaritratti con l’immagine di Marco Polo. La Mostra – Installazione sarà coadiuvata da tre gigantografie a cura di Stampa Venezia, sono state selezionate dal fotografo Luca Zanon autore del reportage, immortalando l’Artista Argentina Verderame sull’Isola di San Giorgio e ha come sfondo Piazza San Marco.

Il Maestro Antonio Barchetta, non solo a titolo personale ma anche del sodalizio che rappresenta, ringrazia il Rettore del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni dott. Rocco Gervasio per la disponibilità della prestigiosa sede e la fattiva collaborazione nonché l’Unac di Maddaloni e in particolare il presidente dott. cav. Gaetano Letizia per il servizio d’ordine garantito dai propri volontari.

Intanto proseguono le pubblicazioni sul canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta” Clicca qui con la playlist personalizzata grazie a una programmazione dedicata a cura di Mattia D’Aiello. Sullo stesso canale è stato pubblicato anche il video “Presentazione Libro ‘Padre Nogaro – 90 Anni per Cristo'” (link) che racconta la presentazione del libro omaggio al vescovo emerito di Caserta padre Raffaele Nogaro, a firma di Antonio Barchetta e Michele Schioppa, avvenuta lo scorso 14 maggio 2024.

Il Maestro Antonio Barchetta, nel ringraziare a nome proprio e dell’Associazione “A. Barchetta” ODV, il pubblico che interverrà alle manifestazioni del Ciclo di Eventi ” Tu Donna” o per ragioni varie seguiranno le stesse per il tramite del canale Youtube le manifestazioni, invitandolo ad iscriversi allo stesso, gli Enti Locali Patrocinati, tutti quanti a diverso titolo rendono fattibile queste iniziative, i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell’Associazione, invita a seguire le iniziative attraverso le news del sito: www.associazionebarchetta.org oppure il gruppo social Clicca qui, la pagina social Clicca qui in cui sarà possibile condividere e consultare i contributi stampa, foto, video ed osservazioni sull’evento.

