AREA EX COPMES: IL COMUNE DI SCAFATI SI COSTITUISCE PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE PER LA SVENDITA DEI TERRENI

Scafati (SA), 30.08.2024 – A seguito del Fallimento dell’Area EX COPMES, mai condiviso da codesta Amministrazione, che ha, tra l’altro, visto archiviare tutti gli iniziali indagati a seguito delle note vicende che hanno coinvolto vari professionisti e consulenti, il Comune di Scafati con Delibera di Giunta del 30.08.2024 ha dato mandato all’Ufficio Legale di costituirsi parte civile (parte offesa) nel procedimento penale a carico di un noto professionista che ha redatto la perizia nell’interesse del Tribunale fallimentare attestando falsamente un valore 10 volte più

basso e permettendo un deprezzamento dell’area.

Il Comune di Scafati è al fianco della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore nell’interesse della Città anche al fine di valutare la correttezza dell’intera procedura fallimentare, con la possibilità di recuperare parti di proprietà che non possono essere ancora regalate o svendute agli avvoltoi di turno come avvenuto in passato senza intervento delle

Istituzioni.

A tal riguardo il Sindaco Pasquale ALIBERTI: “Mai creduto al fallimento della Area EX ALCATEL, posto che il valore degli immobili realizzati dall’Amministrazione era certamente superiore ai debiti. Se il Comune di Scafati, in passato, non si è opposto alla svalutazione dell’area, ho i miei sospetti,suffragati dalle carte che ho dovuto leggere quando sono stato indagato e poi archiviato per bancarotta fraudolenta, a seguito degli arresti delle stesse persone che avevano relazionato al Tribunale fallimentare. Strana cosa è che la politica che mi ha preceduto abbia girato la faccia dall’altra parte.”

L’Assessore al Contenzioso, Avv. Diego CHIRICO, in merito al rinvio a giudizio del Consulente

del Tribunale: “Rispetto per gli uomini, meno per gli sciacalli politici e imprenditoriali che a discapito di professionisti infedeli hanno speculato su un bene pubblico. È una vergogna che i Commissari prima e la politica dopo non siano intervenuti a salvaguardia di un patrimonio pubblico quale l’area EX COPMES. Con questa costituzione di parte civile il Comune di Scafati chiederà una provvisionale di almeno € 1.500.000,00 quale differenza tra il prezzo di acquisto dell’area oggetto di reato e l’effettivo valore della stessa”.

